Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ayakta böyle yolculuk yaptı
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Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ayakta böyle yolculuk yaptı

Bursa'da bir gencin bisikleti sürerken diğerinin de bisikletin arkasına geçerek ayakta yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye kaydedildi.

Biri bisikleti sürdü, diğeri bisikletin arkasında ayakta böyle yolculuk yaptı
10.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:35

Bursa'da bir gencin bisikleti sürerken diğerinin de bisikletin arkasına geçerek ayakta yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da saniyede onlarca aracın geçtiği Ankara Yolu Caddesi'nde 2 genç adeta ölüme davetiye çıkardı. Şehrin en yoğun araç geçişinin yaşandığı caddede onlarca araca aldırış etmeden 1 bisiklete 2 kişi binen gençler, akıcı trafiğe rağmen yaptığı yolculuk saniye saniye kaydedildi. Bir gencin bisikleti sürerken diğer gencin de bisikletin arkasında ayakta durarak yaptığı yolculuk çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından görüntülenirken, gençlerin yolculuğu kazasız atlatması olası bir facianın önüne geçti. - BURSA

Kaynak: İHA

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