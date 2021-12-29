Biri bıçak çekti, diğeri çanta ile saldırdı: O anlar kamerada - Haberler
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Biri bıçak çekti, diğeri çanta ile saldırdı: O anlar kamerada

Biri bıçak çekti, diğeri çanta ile saldırdı: O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta iki şahıs, tartıştığı adama bıçak ve sırt çantası ile saldırdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta iki şahıs, tartıştığı adama bıçak ve sırt çantası ile saldırdı. Taraflar arasındaki kavga uzun süre devam ederken olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü sokak ortasında tartışmaya başlayan şahıslar, ilerleyen dakikalarda kavgaya tutuştu. Olayda taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçak ile tehditler savururken, diğer arkadaşı ise tartıştığı adama çanta ile saldırdı. Dakikalarca süren olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Öte yandan yaşanan kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Biri bıçak çekti, diğeri çanta ile saldırdı: O anlar kamerada

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