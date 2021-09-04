Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu (2)

VALİ ÜNLÜ: SORUŞTURMA BAŞLATILDIGiresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VALİ ÜNLÜ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Giresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı