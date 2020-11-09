Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış
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Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

09.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:19

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken ile dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Antalya'nın Kaş ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 10 metrelik dalış gerçekleştirdi.

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken ile dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Antalya'nın Kaş ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 10 metrelik dalış gerçekleştirdi.

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri'nde gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Birgül Erken, organizasyonda ilk olarak bir grup ile denizde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Türk bayrağı ve 10 metrekarelik Atatürk posteri açtı. Milli sporcu, daha sonra dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak ile 10 metre derinliğe dalış yaparak, 30 metrekarelik Atatürk posteri önünde 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Programın sonunda konuşan Birgül Erken, Atatürk'ün hatırası önünde saygıyla eğildiklerini, suyun altında nefeslerini tutarak Atatürk'ü selamladıklarını söyledi.

Çocuklara ve gençlere etkinliğin önemini anlatan milli sporcu, "Ulu Önderimizi yasla değil, bilinçle ve saygıyla anmalıyız. Siz Türk gençlerine güvenen Atamızın yolundan hiçbir zaman ayrılmadan akılla, bilimle ve vicdanımızla yürümeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış
Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış
Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış
Birgül Erken ve Ufuk Koçak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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