Birgül Erken Kimdir? Birgül Erken rekoru nedir? Birgül Erken dalışları!

Çanakkale doğumlu serbest dalışçı Birgül Erken yaptığı dalışlar ile rekor üstüne rekor kırarken, Cumhuriyet'in 97. yılına özel bir dalış gerçekleştirdi. Peki, Birgül Erken Kimdir? Birgül Erken rekoru nedir? Birgül Erken dalışları!

Yaptığı dalışlar ile dikkatleri üstüne çeken ve başarılı spor kariyeri ile taktir toplayan Birgül Erken Kimdir? Birgül Erken rekoru nedir?Birgül Erken dalışları!

BİRGÜL ERKEN KİMDİR?

Birgül Erken Türk serbest dalıcı, milli sporcu ve sualtı modeli. Serbest dalışta değişik dallarında rekorları bulunur. Evli ve bir çocuk annesi.

Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Yüksek lisans programını tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü mezunudur. 2004 yılında beri Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği görevini yürütüyor [1].

2011 yılından beri Serbest Dalış branşında milli forma giyiyor. Birgül Erken antrenmanlarını eşi Dr. Değer Erken'in antrenörlüğü ile; bilimsel desteklerle iyi bir ekip çalışması içinde İTÜ- Sualtı Spor Kulübü'nün sporcusu olarak sistemli bir biçimde antrenmanlarını sürdürüyor. Erken çifti ayrıca Sualtı Görüntüleme Milli takımı için yarışmalara katılıyorlar.

2013 yılında Dünya şampiyonasında Hız Apnea branşında üçüncü olarak Bronz madalya elde ederek dünyanın en iyileri arasına girmeyi başararak ülkesini gururla temsil etti.

BİRGÜL ESEN BAŞARILARI

2017

18 Mart 2017 tarihinde Çanakkale'de Serbest DalışTürkiye Şampiyonası'nda Cift palet Türkiye Rekorunu kırdı.

8-9 Nisan 2017 tarihinde Sofya Kadın kupasını kazandı ve iki altın madalya sahibi oldu

2016

18 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Akvaryum'da özel 5 dakikalik bir gösteri gerçekleştirdi

2015

2015 yılında İtalya'nın İschia Adası'nda yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en başarılı serbest dalış sporcuları ile yarışarak Dünya üçüncüsü oldu .

2015 yılında katıldığı 6 serbest dalış branşta tüm yarışmalardan 5 altın ve bir gümüş madalya kazandı.

2015 yılında Jump Blue (Küp apnea) branşında Türkiye Rekoru kırdı.

2014

2014 yılında tüm serbest dalış branşlarda Türkiye rekoru ve Türkiye Şampiyonu oldu[6].

2013

2013 yılında tam üç serbest dalış dalda yarışarak üç ayrı madalya elde etti: dinamik apnea 2.lik, hız apnea 3.lük ve statik apnea da 3.lük aldı .

2013 yılında Rusya Kazan'da yapılan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Hız Apnea branşında üçüncü olarak Bronz madalya elde ederek dünyanın en iyileri arasına girmeyi başararak Türkiye'yi temsil etti .

2012

2012 yılında Türkiye Şampiyonası'nda Küp Apnea'da Türkiye 2.si; Dinamik Apnea'da Türkiye 1.si oldu[9].

2012 yılında Almanya'nın Wiesbaden kentinde ilk defa Statik Apnea branşında yarıştı. Yarışmada 4.30 dk nefes tuttu.

2011

2011 yılında Kemer'de yapılan Küp Apnea yarışmasında Türkiye 2. si oldu.

2011 yılında Kemer'de yapılan Küp Apnea yarışmasında Kadınlar Türkiye 1.si oldu.

2011 yılında Çorum'da yapılan Dinamik Apnea Türkiye şampiyonasında Kadınlar Türkiye 1.si oldu.

2011 yılı Mayıs 2012 Çorum'da yapılan Dinamik Apnea Türkiye şampiyonasında Türkiye 3.sü oldu.

2010

2010 yılında ODTÜ'de yapılan Dinamik Apnea yarışmasında Türkiye 2.si oldu.