Bireysel yatırımcıya euro ve dolar cinsi tahvil ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:33
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.