Bireysel yatırımcıya euro ve dolar cinsi tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.

Bireysel yatırımcıya euro ve dolar cinsi tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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