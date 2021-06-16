Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı
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Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı

Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'da yüzde 50 oranında olan hibe destek programından 12 üretici faydalanarak, toplamda 610 dekar alan için 527 bin 516 TL hibe desteği yapılacak.

Muğla'da yüzde 50 oranında olan hibe destek programından 12 üretici faydalanarak, toplamda 610 dekar alan için 527 bin 516 TL hibe desteği yapılacak. Sözleşmelerin imza töreni Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak başkanlığında yapılan imza törenine İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yeşilkaya, ilgili teknik personel ile destekten faydalanacak olan üreticiler katıldı.

Bireysel Sulama Sistemlerine başvuruda bulunan üreticilerle tek tek görüşen İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında "Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği verildiği açıkladığı andan itibaren gerek bire bir gerekse sosyal medya, web sitemiz ve basılı yayınlarımızla duyuru ve eğitimlerimizi yaptık. Ancak Muğla için maalesef suyun tasarrufu noktasında önemli bir adım olan destek programına sadece 12 yatırımcımız başvurdu. Bu sayının seneye daha fazla olmasını arzuluyoruz. Bu noktada sizin yapacağınız modern sulama çalışması ve yayım çalışması örnek olacak. Bu konuda çevrenize yaymanız konusunda destek ve yardım istiyoruz. Kavaklıdere'den 8 yatırımcının olması noktasında çalışan başta Ziraat Odası Başkanıma ve siz değerli yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Su kaynaklarımız kıymetli bir define ve hazinemizdir, korumalıyız"

Dünyada değişen iklim şartları ve küresel ısınma ile toprak ve suyun gün geçtikçe daha da önemli bir duruma geldiğini belirten İl Müdürü Saylak, "Bizde hiç tükenmeyecek gibi kullandığımız su kaynaklarımız konusunda acilen modern sulama sistemlerine geçmeliyiz. Su kaynaklarımız kıymetli bir define ve hazinemizdir, korumalıyız. Bu anlamda modern sulama geçen üreticilerimizin her alanda yaptığımız çalışmalarda daha fazla desteklemeye sağlayacağız. Başka üreticilerimiz için de modern sulamaya geçmesi için teşvik edecektir. Bakanlığımız, su konusunda önemli adımlar atıyor, konunun ehemmiyeti ile ilk defa geniş katılımlı su şurası yapıyor. Tekrar vurgulamak istiyorum. Modern sulamaya acilen geçmeliyiz ve su kaynaklarımızı korumalıyız. Bir yandan da kuraklığa dayanıklı üretim çeşitleri üzerinde çalışmalıyız. Değişen dünyada gıda ihtiyacını karşılayabilen ülke konumunda olmak her geçen gün daha da önemli olmaktadır. 1 dönüm ekilmedik alan kalmamalı, üretmek dışında başka şansımız yok. Tüm üreticilerimi kutluyor, desteklerin şahsınıza ve İlimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - MUĞLA

Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı
Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bireysel sulama sistemleri destek imzaları atıldı - Haberler Ekonomi
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