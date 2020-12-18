Bireysel Güreş Dünya Kupası'nın son gününde 3 madalya
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nın son gününde serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş 2 bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nın son gününde serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş 2 bronz madalya alarak şampiyonayı tamamladı. 79 kg'da milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
86 kg'da serbest stilde yarışan milli güreşçi Osman Gökçen, rakibi İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yu 11-8 yenerek bronz madalya elde ett.97 kg'da ise Süleyman Karadeniz, Ukraynalı Valerii Andrııtsev 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı