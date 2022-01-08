Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (6)

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ' Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet