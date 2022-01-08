Son Dakika | Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (5)

BAKAN YARDIMCISI KOMİSYON'A SUNUM YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kanun teklifine ilişkin bilgilendirme yaptı. Bayraktar, doğal gazda kademeli geçişe ilişkin, " Türkiye'de 2000'li yılların başında sadece 5 ilimizde kullanırken, bugün 81 ilimizde yaklaşık 615 ilçe ve beldede, 171 OSB'de doğal gaz kullanımı yapılıyor. 1,3 milyon olan abone sayımız 17,9 milyona çıkmış yani bugün Türkiye nüfusunun yüzde 82'sine doğal gaz erişimi söz konusu. Ticarethane ve sanayilerde var. Önümüzdeki dönemde, 2021- 2026 dönemi içinde ilave 367 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

'2,5 MİLYAR METREKÜPLÜK TASARRUF DÜŞÜNÜYORUZ'

Bakan Yardımcısı Bayraktar, yaklaşık 5 milyon tonluk bir karbon gazından imtina etmiş olacaklarını belirterek, "Bu yönüyle çevresel etkisini özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlamda fevkalade önem arz ediyor" dedi. Karadeniz gazının, Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın 2023 ve sonrasında Türkiye'ye gelmesiyle beraber, Türkiye'nin kendi gazına ulaştığında doğal gazda çok ciddi bir indirimin söz konusu olacağını anlatan Bakan Yardımcısı Bayraktar, "Doğal gazda çok ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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