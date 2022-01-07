Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (2)

MUHALEFETTEN 'MERKEZ BANKASI' DÜZENLEMESİNE TEPKİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti ile muhalefet temsilcileri arasında, kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan ' Merkez Bankası' düzenlemesine ilişkin madde tartışıldı. Teklifin birinci maddesinde yer alan, ' Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak' şeklindeki düzenlemeye muhalefet partileri, " Merkez Bankası'nın itibarını zedeliyor, Anayasa'ya aykırılık içeriyor" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın eleştirilerini de tepki gösteren Elitaş, "Eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak, bu konuları en iyi siz bilirsiniz. Eleştirilerinizi anlamış değilim" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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