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Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (2)

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

MUHALEFETTEN 'MERKEZ BANKASI' DÜZENLEMESİNE TEPKİTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti ile muhalefet temsilcileri arasında, kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan 'Merkez Bankası' düzenlemesine ilişkin madde tartışıldı.

MUHALEFETTEN 'MERKEZ BANKASI' DÜZENLEMESİNE TEPKİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti ile muhalefet temsilcileri arasında, kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan  ' Merkez Bankası' düzenlemesine ilişkin madde tartışıldı. Teklifin birinci maddesinde yer alan, ' Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak' şeklindeki  düzenlemeye muhalefet partileri, " Merkez Bankası'nın itibarını zedeliyor, Anayasa'ya aykırılık içeriyor" diyerek tepki gösterdi.

YILMAZ: KONU MERKEZ BANKAMIZIN KAYNAKLARI DEĞİL

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, yapılan düzenlemenin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili olmadığını, uluslararası merkez bankalarıyla alakalı olduğunu belirterek, "Bankamızın kaynakları değil. Bir başka merkez bankasının kaynağını bizim Merkez Bankamıza aktarması sürecinde yapılan bir düzenleme; yani tartıştığımız konu bizim Merkez Bankamızın kaynakları değil, başka merkez bankalarının ülkemizdeki varlıklarına ilişkin bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZTÜRK: MERKEZ BANKASI İHTİYAÇ DUYDU

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de, Merkez Bankası ile ilgili düzenlemenin başka ülkelerin merkez bankaları ile ilgili olduğunu vurgulayarak, endişeye yer olmadığını, burada söz konusu olan TCMB mallarının değil, bir başka ülkenin malları ile ilgili olduğunu aktardı. Öztürk, "Bizim Merkez Bankası da böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duymuş. Ben teklifimin arkasındayım. Merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen diğer merkez bankalarının banka nezdindeki mal, hak ve varlıklarının haczedilmemesi ile ilgili" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, "Burada konu TCMB değil, başka ülkelerin merkez bankası. Merkez Bankamızın, bir itibar kaybetmesi söz konusu değil" dedi.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın eleştirilerini de tepki gösteren Elitaş, "Eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak, bu konuları en iyi siz bilirsiniz. Eleştirilerinizi anlamış değilim" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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