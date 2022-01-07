Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi için komisyon toplandı

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklifin detaylarını paylaşan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Halihazırda sistemde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini hedefliyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında ' Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin detayları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

Öztürk, hazırladıkları teklifin yürürlük ve yürütme dahil olmak üzere 18 maddeden oluştuğunu aktararak "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörüyoruz. Halihazırda sistemde yüzde 25 olarak hesaplanmakta olan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesini, 45 yaş üstü çalışanların da isteğe bağlı olarak otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.