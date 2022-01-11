Bireysel Çöp Konteyneri Uygulamasında Sona Gelindi

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - . 19 mahallede tamamlanan dağıtımlar Akhisar ve Huzur Mahallelerinde Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak. Proje nihayete erdiğinde 18 bin 760 adet farklı boyutlarda bireysel çöp konteyneri ve 82 bin 420 adette geri dönüşüm kutusu dağıtılmış olacak.

Temiz şehir, marka kent İnegöl olgusuna ulaşabilmek adına 7/24 düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Temizlik hususunda pek çok farkındalık çalışması ve yeni yeni uygulamalar hayata geçirilirken, Türkiye'nin en temiz şehri unvanına da adım adım ilerliyor.

BİREYSEL ÇÖP KONTEYNERİ UYGULAMASI TÜM ŞEHİRDE BAŞLADI

En temiz şehir İnegöl hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu alanda önemli çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2021 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Temizlik konusunda hedeflerimiz de var. Temiz şehir, marka kent İnegöl hedefine ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda radikal kararlar alıp hızlı bir şekilde uygulamaya da geçtik. Bireysel Çöp Konteyneri uygulaması bu değişimlerin başında yer alıyor. Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerini kendi bünyemize dahil ettikten sonra temizlik konusunda ortaya koyduğumuz bir anlayış vardı. Radikal bir değişim dedik ve tüm şehirde standart bir uygulamayı başlattık. Yıl sonu itibariyle 21 merkez mahallemizin 19'unda bireysel çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarımız tamamlandı. Akhisar ve Huzur Mahallelerimizde ise devam ediyor. Ocak ayı sonunda dağıtımlar tamamlandığında toplamda şehrimizde 18 bin 760 adet farklı boyutlarda bireysel çöp konteyneri ve 82 bin 420 adette geri dönüşüm kutusu dağıtmış olacağız. Vatandaşlarımızın da düzenli kullanımı ve uygulamaya destekleri ile hem daha temiz bir İnegöl'e kavuşmuş olacağız hem de geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrıştırmış olacağız" dedi.

17 BİN 781 TALEP GELDİ

Öte yandan, yıl içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün rutin faaliyetlerine de ara vermeden devam ettiğini kaydeden Başkan Alper Taban, "15 ayrı başlık altında vatandaşlarımızdan toplam 17 bin 781 başvuru gelmiş. Çalışma arkadaşlarımız bu talepleri bir bir adreslerinde çözüme kavuşturmuş oldu. Bu talepler; molozların alınması, atıkların bertaraf edilmesi, çöplerin alınması, sokak temizliği, konteyner talebi, geri dönüşüm alınması, kurban atık toplama, kedi ve köpek ölüsü alınması, atık yağ alımı, ahşap atık alınması, yıkama yapılması, geri dönüşüm şikayeti, geri dönüşüm kutusu talebi, zamansız çöp çıkartılması ve çöplerin çevreye atılması konuları. 153 Çözüm Merkezimize gelen bu talepler, en kısa sürede ekiplerimiz tarafından sonuca ulaştırıldı" diye konuştu.

1 YILDA TOPLANAN ATIK MİKTARI

İnegöl'de 1 yılda toplanan atık rakamlarına ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, "2021 yılında İnegöl'de; 80.696 ton evsel atık, 5,4 ton ambalaj atığı, 2.940 kg bitkisel atık yağ, 170 ton tekstil atığı, 400 kg atık pil, 568 kg elektrikli elektronik atıklar, 2.378 ton tehlikesiz üretimden çıkan atıklar, 5 ton ömrünü tamamlamış lastik ve 2605 kg atık makine yağı toplandı" açıklamalarında bulundu.

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