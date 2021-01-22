Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu

22.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:05
Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu

16 ile 64 yaş arası bireylerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu.

16 ile 64 yaş arası bireylerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu. Yapılan araştırmaya göre, 6 saat 43 dakikanın internet kullanmakla geçtiği görülürken, 1 saat 10 dakikalık ortalama zaman diliminin ise oyun konsollarına ayrıldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ve medya kullanımları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının başından bugüne kadar internet ve medya kullanımları ile alakalı basına 175 bin 89 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medya ile alakalı çıkan haber adedi ise 219 bin 814 olurken, oyun konsolları ile çıkan haber adedi ise bin 111 olarak kaydedildi.

Ajans Press'in, wearesocial 2020 raporundan elde ettiği bilgilere göre 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu. Böylelikle bireylerin 6 saat 43 dakikası internet kullanmakla geçerken, 2 saat 24 dakikası sosyal medyada, 3 saat 18 dakikasını televizyon izleyerek, 1 saat 26 dakikası müzik dinleyerek, 1 saat 10 dakikası ise oyun konsollarını ayırdığı gözlendi. Bu rakamlar günlük zaman geçirme süresini kapsarken, günün yarısından fazlasını bu tür medya araçlarına ayrıldığı saptandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Jose Sosa Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bireylerin medya kanallarına ayırdığı süre belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:20:49. #1.14#
title