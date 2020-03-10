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Ekonomi

Birevim: "Sosyal finansla yılda 2 milyon konut satışı mümkün"

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasarruf Finans Platformu Lideri Murat Çiftçi, mevcut finansal yapıyla yılda 1,2-1,4 milyon konut satışı gerçekleştiğini belirterek, sosyal finansla bu rakamın 2 milyon adedin üzerine çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi.

10.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
Birevim:

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasarruf Finans Platformu Lideri Murat Çiftçi, mevcut finansal yapıyla yılda 1,2-1,4 milyon konut satışı gerçekleştiğini belirterek, sosyal finansla bu rakamın 2 milyon adedin üzerine çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi.

Birevim'in önderlik ettiği Tasarruf Finans Platformu tarafından düzenlenen Sosyal Finans Zirvesi öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Çiftçi, zirve hakkında bilgi verdi.

Bugün dünyanın ilk uluslararası Sosyal Finans Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini dile getiren Çiftçi, Almanya Tasarruf Sandıkları Birliği Başkanı Christian König ve Uluslararası Konut Finansmanı Birliği Genel Sekreteri Mark Weinrich'in onur konuğu olduğunu söyledi.

Sosyal finansın; mevcut finansal kaynaklara neredeyse hiç erişemeyen, ulaşamayan alt ve orta gelir gruplarının ve bu kaynaklara erişebilse dahi maliyetine katlanmak istemeyen orta ve üst gelir gruplarının birlikte tasarruf ederek ekonomik sisteme dahil olmasını sağladığını dile getiren Çiftçi, borçlanmak yerine düşük maliyetlerle ev, araç ve benzeri ihtiyaçların karşılanabildiğini anlattı.

Çiftçi, mevcut sistemin iki seçenek sunduğunu belirterek, "Belirli bir birikim yoksa, bu tür ihtiyaçlar giderirken ya borçlanılacak ya da tasarruf yapılacak. Borçlanmanın ciddi bir maliyeti var. İnsanların bireysel tasarruf yöntemleriyle ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli finansa ulaşmaları da çok uzun sürüyor. İşte birlikte tasarruf bilinci, sosyal finans vizyonu bunu mümkün kılıyor." diye konuştu.

"24 milyon ailenin yarıya yakını kiracı"

Türkiye'de 24 milyon ailenin bulunduğunu, bu ailelerin yarıya yakının "kiracı" konumunda olduğunu vurgulayan Çiftçi, halihazırda findeks puanı ideal seviyede olan kişi oranının yüzde 5 düzeyinde olduğunu anlattı.

Çiftçi, sosyal finansın düşük ve orta gelirli aileler açısından ne kadar faydalı olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal finans, bir alternatif değil, pazardan pay alan değil, pazarı büyüten, sistem dışında kalan büyük bir kesimi tekrar ekonomiye kazandıran bir sistem. Barınma ihtiyacını gidermek, yani kendi evinin sahibi olmak. Onlar için zenginleşmek demek, ev sahibi olmak demek. Bugün mevcut finansal yapıyla yılda 1,2-1,4 milyon adet konut satışı gerçekleşiyor. Ekonomik sistemin bir şekilde dışında kalan bu büyük kesimi sisteme dahil ettiğimizde bu rakamı 2 milyonların üzerine çıkarmak hayal değil."

"Bu modelden faydalanan kişi sayısını artırmak istiyoruz"

Çiftçi, sosyal finans modelinin varolan finans sistemini insanı merkeze alarak yeniden düzenlemeyi amaçladığını belirterek, küçük tasarruflarla nasıl büyük işler başarılabildiğini örnekleyen tasarruf hikayelerini paylaştı.

Bu finans modeliyle konut edinenleri "tasarruf kahramanları" olarak tanımlayan Çiftçi, Sosyal Finans Zirvesi aracılığıyla bu gerçek hikayeleri daha çok insana anlatmak istediklerini söyledi.

Çiftçi, bu modelden faydalanan sayısını artırmak istediklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Tasarruf Finans Platformu, sosyal finans tanımıyla kişisel tasarrufların kitlesel bir fonla yönetilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlıyor. Bunu yaparken sektöre regülasyon getirilmesine vesile olarak sürdürülebilir bir büyüme oluşturmayı ve sektörün küresel standartlarda finansal ürünler ve hizmetler sunar hale gelmesini tesis etmek istiyor. Söz konusu oluşumun 'iletişim', 'Ar-Ge', 'hukuk', 'istişare' ve 'akademi' olmak üzere 5 temel görevi var. Bu zirveyle, platform olarak birlikte tasarruf finansmanı sektörünün bir mevzuata sahip olmasına, daha kurumsal ve şeffaf icra edilmesine sözcülük ediyoruz."

Çiftçi, Birevim olarak tasarruf finansmanı kavramının yeniden tanımlanması gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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