Birevim, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuna sponsor oldu Birevim, İstanbul Medipol Başakşehir futbol kulübünün şampiyonluk kutlamalarına sponsor oldu.

Birevim, İstanbul Medipol Başakşehir futbol kulübünün şampiyonluk kutlamalarına sponsor oldu.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, marka, geçen yıl Galatasaray futbol takımının Süper Lig şampiyonluğuna sponsor olmuştu.

Geliştirdiği "Birlikte Tasarruf Finansı" modeliyle 4 yılda, hem sektöre yön veren hem de binlerce ailenin ev ve araba sahibi olmasına vesile olan Birevim, İstanbul Medipol Başakşehir kulübünün şampiyonluk kutlamalarına sponsorluğuyla camianın coşkusuna ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösteren 6'ncı kulüp olan Medipol Başakşehir'i bu büyük başarısından dolayı kutladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"4 yıl gibi kısa bir sürede Birlikte Tasarruf Finansı yöntemini Türkiye'ye tanıtıp sektörüne yön verme başarısı göstermiş bir kurum olarak, şampiyonluğun nasıl bir irade, emek ve disiplinli çalışma gerektirdiğini, ekip dayanışmasının başarıya giden yolda 'olmazsa olmaz' olduğunu bilen bir kurumuz. Bu kapsamda, Medipol Başakşehir'in, genç bir takım olarak 6'ncı yılındaki şampiyonluğuna sponsor olarak coşkularına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Anımsanacaktır, geçen sene de Galatasaray futbol takımının Süper Lig şampiyonluğuna sponsor olmuştuk. Bu sponsorlukları geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."

Süper Lig Cemil Usta sezonunda bu başarıyı gösteren Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, 26 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen coşkulu bir şampiyonluk kutlaması ile tarihinin ilk kupasını kaldırdı.

Kaynak: AA