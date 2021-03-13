Birevim İl Özel İdare için moral yemeği

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü ve yöneticileri Eurocup Women 2. tur öncesi yemekte bir araya geldi.

Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü ve yöneticileri Eurocup Women 2. tur öncesi yemekte bir araya geldi.

Harbelife Nutrition Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı Eurocup Women Top 16 maçları öncesi yöneticileri bir otelde yemek organizasyonu ile moral buldu.

Başkan Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, Avrupa Kupası maçları öncesi takıma moral ve motivasyon vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Alpay, "İnşallah Avrupa arenasından hak ettiğimiz başarıları alarak şehrimizin yüzünü güldüreceğiz. Elazığ'ı Türkiye'de ve Avrupa'da temsil etmek için mutlu ve gururluyuz. Ekibimizin morali yerinde. Hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu takım bütün şehrin takımı. Başarılı olacağımıza olan inancımız tamdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk