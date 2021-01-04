Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde ve Avrupa'da başarı hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde ve Avrupa'da başarı hedefliyor

04.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:48
Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde ve Avrupa'da başarı hedefliyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başantrenörü Aziz Akkaya, ligde play-off'a kalmak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise çeyrek finale yükselmek istediklerini bildirdi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başantrenörü Aziz Akkaya, ligde play-off'a kalmak, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise çeyrek finale yükselmek istediklerini bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, dün misafir ettikleri İzmit Belediyespor'u güzel bir oyunla yenerek Elazığlılara galibiyet sevinci yaşattıklarını belirtti.

Takımın her geçen gücün gün kondisyonunun daha arttığı aktaran Akkaya, "Takımımızın son haftalarda yükselen bir performansı var. Son altı maçtan dördünü kazandık. İlk maçta farklı mağlup olduğumuz takıma karşı Elazığ'da galibiyet kazanmak çok güzel bir duygu. Takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akkaya, önlerinde zorlu bir maraton olduğunu, hafta sonu Hatay Büyükşehir Belediyespor ve sonrasında Galatasaray ile mücadele edeceklerini anımsattı.

Bu maçlardan da mutlak galibiyet beklediklerini ifade eden Akkaya, "Avrupa Kupası'nda da ülkemizi ve Elazığ'ımızı temsil edeceğiz. Hedefimiz rakiplerimizi bir bir yenerek ligde play-off'a kalmak, Avrupa Kupası'nda ise çeyrek finale çıkmak. Takımımız iyi durumda, bütün oyuncular birlik ve beraberlik içinde antrenman yapıyor. Takım olma ruhunu kazandık, bu bizim için büyük bir avantaj oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birevim Elazığ İl Özel İdare, ligde ve Avrupa'da başarı hedefliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:59:44. #1.14#
title