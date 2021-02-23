Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi
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Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi

23.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:06
Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Alpay, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı üyelerini ziyaret etti.

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı üyelerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alpay'ın beraberinde kulüp genel sekreteri Ahmet Doğuş Cantürk ile sivil toplum kuruluşunun koordinasyon merkezini ziyaret ederek gönüllülük hareketi başkanı Erhat Eğit ve üyelerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alpay, sivil toplum kuruluşunun kurulduğu günden bugüne yürüttüğü çalışmalarla çok sayıda kişiye sosyal destekte bulunduğunu belirtti.

Başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Alpay, şöyle konuştu:

"Hareket kurulduğu günden beri faydalı işler gerçekleştirdi, çalışmalarını takip ediyorum. Bugün burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Gençlerimizle sosyal girişimcilik üzerine sohbet gerçekleştirdik. Sosyal girişimcilik ile ilgili olarak kendilerine bilgiler verdim. Arkadaşlarımızın projelerini dinledim. Ziyaret oldukça faydalı ve keyifli geçti. Gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim."

Eğit ise, "İyilik dünyaya hakim olana kadar yorulmak yok" sloganıyla yola çıktıklarını aktararak, "İlimizin önemli dinamiklerinden Mustafa Alpay koordinasyon merkezimizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Şahsım ve teşkilatım adına bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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