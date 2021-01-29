Birevim Elazığ İl Özel İdare'den 4 oyuncu milli takım daveti aldı
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Birevim Elazığ İl Özel İdare'den 4 oyuncu milli takım daveti aldı

29.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:29
Birevim Elazığ İl Özel İdare'den 4 oyuncu milli takım daveti aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de forma giyen 4 oyuncunun, ülke milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de forma giyen 4 oyuncunun, ülke milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadroda yer alan oyunculardan Kelsey Mitchell'ın ABD, Nika Baric'in Slovenya, Jelena Dubljevic'in Karadağ, Şuğranur Sönmez'in ise 20 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mustafa Alpay, oyuncularının her geçen gün artan başarı grafiği ile milli takımlara çağrılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Ülkelerinin milli takımlarına seçilerek bizi gururlandıran oyuncularımızı tebrik ediyorum. Milli müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum. Hem Elazığ'ı en iyi şekilde tanıtacaklarından hem de mücadeleleriyle örnek olacaklarından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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