Birevim Elazığ İl Özel İdare'de tur sevinci

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Çekya temsilcisi KP Brno'yu 73-61 yenen ve namağlup lider olarak son 16 turuna kalan Birevim

Elazığ İl Özel İdare'de büyük sevinç yaşanıyor.

Gruptaki ilk maçında Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı 85-74, ikinci maçında ise Polonya ekibi InvestInTheWest ENEA'yı 88-76 yenen Elazığ İl Özel İdare, 3'de 3 galibiyetle grubunda liderlikle bir üst tura çıkmayı başardı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, AA muhabirine, ligin en başından beri takımın ligin en başından beri büyük bir gayret ve özveri içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kulübün maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiğini ancak bugün gelinen noktada bu zorlukların üstesinden gelerek takımın moral ve motivasyonunu her geçen gün daha da arttırmayı başardıklarını ifade eden Alpay, şöyle konuştu:

"Takımıma her zaman güvendim, mağlubiyetlerden sonra bile takımımın arkasında durmaya devam ettim. Bugün gelinen noktada Elazığ tarihinde ilk defa Avrupa Kupası'na katıldı. Kupa mücadelesinde 3 maçın 3'ünü de kazanarak gruptan lider çıkmak bizim çok önemli bir başarı oldu, gücümüzü güç kattı. Depremden ve salgından etkilenen bütün Elazığlılara bu galibiyetleri ve liderliği armağan ediyoruz, gururluyuz, mutluyuz. İnşallah bu başarının devamının geleceğine inanıyoruz, hem süper ligde hem de kupada emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yine takımımızı en kötü zamanında destekleyen Elazığ Valimiz Erkaya Yırık ile Birevim ve Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Bu takım hepimizin, Elazığ'a hayırlı olsun."

Alpay, Birevim Elazığ İl Özel İdare kafilesinin, Çekya'da galibiyeti Elazığ halayı çekerek kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen