Birevim Elazığ İl Özel İdare'de başkan Alpay, FIBA Avrupa Kupası'na odaklandıklarını söyledi
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Birevim Elazığ İl Özel İdare'de başkan Alpay, FIBA Avrupa Kupası'na odaklandıklarını söyledi

06.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:48
Birevim Elazığ İl Özel İdare'de başkan Alpay, FIBA Avrupa Kupası'na odaklandıklarını söyledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, FIBA Avrupa Kupası'nda iddialı olduklarını ve hedefledikleri yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, FIBA Avrupa Kupası'nda iddialı olduklarını ve hedefledikleri yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Yazılı açıklamasında, Çekya'da oynanan FIBA Avrupa Kupası D Grubu maçlarını 3'te 3 yaparak lider tamamlayıp, 16 Mart'ta başlayacak son 16 turuna kaldıklarını hatırlatan başkan Alpay, Elazığ'ı ve Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Sezon başından beri koydukları hedeflere ilerlediklerini dile getiren Alpay, Avrupa'da başarı için de var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Avrupa'nın en önemli oyuncularını Elazığ'a getirdiklerini aktaran başkan Alpay, şu görüşlerini aktardı:

"Çekya'daki maçlarda hem 3'te 3 yaptık hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Kadromuzu, en son Fenerbahçe'de forma giyen Kristine Vitola ile güçlendirdik. FIBA Avrupa Kupası'na odaklandık. Güzel bir kadromuz var. İyi bir sinerji yakaladık. Çok tecrübeli bir hocamız var. Gidebildiğimiz yere kadar gidip, hem Elazığ'ı hem Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Şehir olarak FIBA Avrupa Kupası'nda başarı yakalayacağımıza olan inancımız tam. Heyecanla Avrupa Kupası maçlarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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