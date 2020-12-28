Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi maçına hazırlanıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Aziz Akkaya, 14. haftada oynayacakları Çankaya Üniversitesi maçını kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Akkaya, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Beşiktaş HDI Sigorta maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Oyuncularının maça iyi hazırlanarak hak ettikleri bir galibiyet aldığını ifade eden Akkaya, "İstanbul'da kazandığımız Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Çünkü Beşiktaş, sıralama açısından bizim bir üstümüzdeydi. Maça çok iyi hazırlandık. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Beşiktaş galibiyetini Elazığ halkına hediye ediyoruz." dedi.

Galibiyetin ardından rehavete kapılmadan önlerindeki Çankaya Üniversitesi karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Çankaya Üniversitesi bizim için önemli bir rakip, ligde üst sıralarda yer alan bir takım. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ankara'da son bir antrenman yapıp, sonrasında maça çıkacağız. Takımın konsantrasyonu çık iyi durumda. Oyuncularıma güveniyorum. Yeni oyuncular da takıma uyum sağladı. Tam kadro antrenman yapma fırsatımız oldu. Bundan sonraki maçları daha iyi oynayacağımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen