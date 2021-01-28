Birevim Elazığ İl Özel İdare Avrupa Kupası'nı Elazığ'a getirmek istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Aziz Akkaya, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı Elazığ'a getirmek istediklerini söyledi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, Çekya'nın Brno kentinde oynanan D Grubu'ndaki kupa mücadelesinde rakipleri, Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı 85-74, ikinci maçında Polonya ekibi InvestInTheWest ENEA'yı 88-76 ve son olarak ev sahibi takım KP Brno'yu 73-61 yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Bu başarının ardından ligde 18. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u da 84-54'lük skorla mağlup ettiklerini anımsatan Akkaya, şunları kaydetti:

"Adana maçı bizim için çok kolay bir karşılaşma oldu. Daha önce sahaya çıkmayan oyuncularımıza da bir şans verme fırsatı bulduk. Onlar da bu fırsatı iyi değerlendirdiler. 14 Şubat'ta oynayacağımız Nesibe Aydın maçı ve ligde yapacağımız diğer maçlar bizim için çok önemli. Kupa da rakiplerimiz karşısında galip gelmemiz ve 32 takım içerisinde sıralamada 5. olmamız bizim için gerçekten çok büyük bir başarıydı. Tabii ki bu başarının devamının gelmesi gerekiyor. Şu anda son 16'ya kaldık, bundan sonra yapabilirsek takviyelerle çeyrek, yarı final ve finale gitmek istiyoruz. Bizim için en önemli kulvar Avrupa Kupası, kupada mümkün olduğu kadar iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız ve kupayı Elazığ'a getireceğimize inanıyorum. Kupayı almak zor olabilir. Hedefimiz büyük, Avrupa'da iddialıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen