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Ekonomi

Birevim'e "Yüksek Müşteri Memnuniyeti" ödülü

Birevim, şikayet platformu "şikayetvar.com"un "A.C.E Awards" ödüllerinde 2 ayrı ödüle layık görüldü.

08.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:40
Birevim'e

Birevim, şikayet platformu "şikayetvar.com"un "A.C.E Awards" ödüllerinde 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Birevim, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği "A.C.E Awards"ta, tüm kategorilerde "En Yüksek Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Marka Ödülü"ne layık görüldü. Birevim ayrıca, bu yıl ilk kez açılan "Tasarrufa Dayalı Finans Sektörü" kategorisinde "Diamond Ödül"ün sahibi oldu.

"şikayetvar.com"un, kullanıcılarına yaptığı anket ve gerçek şikayetler üzerinden o yılın en iyi müs¸teri deneyimi yas¸atan firmalarını belirlendiği "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde Birevim, kendi sektöründe müşteri memnuniyeti ödülü almaya hak kazanan tek firma oldu. Birevim, 2 tanesi üst üste A.C.E. Awards, 14 tanesi Stevie Awards olmak üzere toplam 21 ödüle ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, bu ödüllerin Birevim kadar, fikri ve eser hakları kendilerine ait olan "Birlikte Tasarruf Finansmanı" modeline de verildiğini belirterek, "Sektörümüzün müşteri memnuniyeti ödüllü tek firmasıyız. Ödüllerin, özellikle müşteri memnuniyeti konusunda özgün modelimizin başarısını tescil eder nitelikte olması bizi ayrıca motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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