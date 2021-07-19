Birevim'den yılın ilk yarısında 1 milyar liranın üzerinde teslimat
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Birevim'den yılın ilk yarısında 1 milyar liranın üzerinde teslimat

Birevim'den yılın ilk yarısında 1 milyar liranın üzerinde teslimat
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Birevim, bu yılın ilk yarısında 9 bin 516 adet teslimat gerçekleştirerek 1,1 milyar liralık teslimat tutarına ulaştı.

Birevim, bu yılın ilk yarısında 9 bin 516 adet teslimat gerçekleştirerek 1,1 milyar liralık teslimat tutarına ulaştı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, bireysel tasarrufları sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında kitlesel bir tasarruf fonuna dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirterek, "2021'in ilk 6 aylık döneminde 9 bin 516 adet teslimat gerçekleştirerek ülke ekonomimize 1,1 milyar TL katkı sağladık. Bundan yaklaşık 5 yıl önce ayda 5-6 bin kişiye ulaşan sektör, Birevim'le birlikte ayda ortalama 30 bin kişiye ulaşmaya başladı. Lider marka olarak her yıl en az 2 kat, toplamda ise neredeyse 7 kat sektörümüzün büyümesine vesile olduk. Bugüne kadar teslimatını gerçekleştirdiğimiz 38 bin tasarruf planı ile ekonomimize 3,5 milyar TL katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısında gerçekleştirdikleri teslimatların yüzde 77'sinin ilk evini ve arabasını alanlardan oluştuğunu bildiren Orak, şunları kaydetti:

"3 bin 317 tasarruf sahibimiz hayallerindeki ilk eve, 4 bin 9 tasarruf sahibimiz de hayallerindeki ilk taşıta kavuştu. Ev ve araç sahibi olmak hemen herkesin en büyük hayallerinden biri ve buna vesile olmak bizi gururlandırıyor. Başarılarımızda müşteri güvenini temel alan kurumsal ilkelerimiz ve bu alanda hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar yer alıyor. 2 bine yakın çalışanımızla 110 şubede hizmet veriyoruz. Sektörünün şube ağı ve çalışan sayısı olarak lider markasıyız. Genel müdürlükten şubelerimize ve çağrı merkezlerimize uzanan hizmet ağında tüm tasarruf sahiplerimize uçtan uca hizmet götürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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