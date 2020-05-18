BİREVİM'den, ülke tasarrufuna 1 aydan az bir zamanda 5 bin yeni insan
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BİREVİM'den, ülke tasarrufuna 1 aydan az bir zamanda 5 bin yeni insan

BİREVİM, hem dönemin ruhunu iyi yansıtan hem de tasarruf finans modelini ilk kez ev ve araba sahibi olmanın ötesine taşıyan "Tasarrufa İlk Adım" kampanyasıyla sektöre yeni bir soluk getirdi.

BİREVİM'den, ülke tasarrufuna 1 aydan az bir zamanda 5 bin yeni insan
18.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:00

BİREVİM, hem dönemin ruhunu iyi yansıtan hem de tasarruf finans modelini ilk kez ev ve araba sahibi olmanın ötesine taşıyan "Tasarrufa İlk Adım" kampanyasıyla sektöre yeni bir soluk getirdi.

BİREVİM açıklamasına göre, 3,5 yıl gibi kısa bir sürede tasarruf finans sektörüne ivme kazandırma başarısı gösteren BİREVİM, tüm dünya olarak "birlik olmaya" en çok ihtiyaç duyduğumuz ve yepyeni bir dünyaya doğru ilerlediğimiz bu dönemde; hem dönemin ruhunu iyi yansıtan hem de tasarruf finans modelini ilk kez ev ve araba sahibi olmanın ötesine taşıyan "Tasarrufa İlk Adım" kampanyasıyla sektöre yeni bir soluk getirdi.

Mevcut tasarruf programlarının sunduğu düşük maliyetin de altında bir özellik taşıyan ve teminat zorunluluğu olmayan yeni kampanya ile BİREVİM, tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz zorlu dönemde kurum olarak sorumluluk üstlenmeye devam ederek; daha fazla insanı "Birlikte Tasarruf Finans" modeliyle tanıştırmayı hedefliyor.

Bu kampanya ile 3 bin TL ile 23 bin TL arası herhangi bir tasarruf miktarı üzerinden, çok uygun maliyetler ile birikim yapmaya başlanabiliyor. Üstelik taksit miktarına bağlı olarak minimum 12 ay sonra tasarruf sahibi, en başta belirlediği tasarruf miktarının tümünü teslim alıp, kalan taksitleri ödemeye devam edebiliyor.

"Birlikte Tasarruf' modelimizi farklı sektörlere taşıma hedefimizin de hazırlıklarını tamamladık"

BİREVİM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, kurum olarak tasarruf finans sistemini, ev ve araba edinme amacının ötesine taşıyarak, finansal ihtiyaçların her alanında kullanılmasını hedeflediklerini belirtti.

"Tasarrufa İlk Adım" kampanyasının, bu hedeflerinin de bir anlamda ilk adımı olduğunu aktaran Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Başta tarım, turizm ve evlilik sektörleri olmak üzere, 'Birlikte Tasarruf' modelimizi farklı sektörlere taşıma hedefimizin de hazırlıklarını tamamladık. Ayrıca, potansiyel tasarruf sahiplerinin kendilerini daha rahat hissedecekleri küçük miktarlar üzerinden tasarruf deneyimi edinmelerini sağlayarak, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak da bir başka hedefimiz. Başka bir ifadeyle, 2020-2023 arası için başlattığımız ve 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz Tasarruf Seferberliği stratejimizin bir parçasıdır bu kampanya."

"1 aydan az bir sürede, 5 bine yakın vatandaşımız, hayallerine kavuşmak için yarınlarına yeni bir adım attı"

Murat Çiftçi, Tasarrufa İlk Adım kampanyasından yararlanacak tasarruf sahiplerinin, Birlikte Tasarruf Finansı ile oluşturacakları birikimi, aynı diğer finans araçlarında olduğu gibi; ister daha büyük hayaller için ev/araba tasarrufunda peşinat yapabilme, ister herhangi bir ihtiyaçlarını karşılama şeklinde kullanabileceklerini belirtti.

Çiftçi açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tasarrufa İlk Adım kampanyamızda, tasarruf sahipleri için, mevcut tasarruf programlarımızın sunduğu düşük maliyetin çok daha altına inmiş bir maliyet söz konusu. Çünkü kurum olarak, hem içinden geçtiğimiz zorlu dönemde üzerimize düşen sosyal sorumluluğu üstlenmeye ve milli ekonomiye katkı sunmaya hem de 'Birlikte Tasarruf Finans' modelimizi tabana yayma ve tasarruf bilincini artırma mücadelemize devam etmeye kararlıyız.

Başka bir ifadeyle, 2020-2023 arası için başlattığımız Tasarruf Seferberliği stratejimizin bir parçasıdır bu kampanya. 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, 1 aydan az bir zamanda 5 bine yakın vatandaşımız, hayallerine kavuşmak için yarınlarına yeni bir adım attı. Önümüzdeki 1 aylık süre içinde 10 bin kişiyi aşmak kısa vadeli hedefimizdir. Halkımızın bize duyduğu güven için şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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