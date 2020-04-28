Birevim'den "Tasarrufa İlk Adım" kampanyası
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Birevim'den "Tasarrufa İlk Adım" kampanyası

Birevim, hem dönemin ruhunu iyi yansıtan hem de tasarruf finans modelini ilk kez ev ve araba sahibi olmanın ötesine taşıyan "Tasarrufa İlk Adım" kampanyası başlattı.

Birevim'den
28.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:24

Birevim, hem dönemin ruhunu iyi yansıtan hem de tasarruf finans modelini ilk kez ev ve araba sahibi olmanın ötesine taşıyan "Tasarrufa İlk Adım" kampanyası başlattı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin mevcut tasarruf programlarının sunduğu düşük maliyetin de altında bir özellik taşıyan ve peşinat ile teminat zorunluluğu olmayan yeni kampanya ile Birevim, daha fazla insanı "Birlikte Tasarruf Finans" modeliyle tanıştırmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında, 3 bin TL ila 23 bin TL arası herhangi bir tasarruf miktarı üzerinden, en az 23, en çok 50 ay taksit ve yüzde 1 gibi cüzi bir çalışma bedeli ile birikim yapmaya başlanabiliyor. Taksit miktarına bağlı olarak minimum 12 ay sonra tasarruf sahibi, en başta belirlediği tasarruf miktarının tümünü teslim alıp kalan taksitleri ödemeye devam edebiliyor.

"Kampanya, tasarruf seferberliği stratejimizin bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, kurum olarak tasarruf finans sistemini, ev ve araba edinme amacının ötesine taşıyarak finansal ihtiyaçların her alanında kullanılabilir hale gelmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

"Tasarrufa İlk Adım" kampanyasının, bu hedeflerinin de bir anlamda ilk adımı olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Başta tarım, turizm ve evlilik sektörleri olmak üzere 'Birlikte Tasarruf' modelimizi farklı sektörlere taşıma hedefimizin de hazırlıklarını tamamladık. Ayrıca, potansiyel tasarruf sahiplerinin kendilerini daha rahat hissedecekleri küçük miktarlar üzerinden tasarruf deneyimi edinmelerini sağlayarak tasarruf bilincini yaygınlaştırmak da bir başka hedefimiz. Başka bir ifadeyle, bu kampanya, 2020-2023 arası için başlattığımız ve 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz tasarruf seferberliği stratejimizin bir parçasıdır."

"Tasarruf bilincini artırma mücadelemize devam etmeye kararlıyız"

Murat Çiftçi, "Tasarrufa İlk Adım" kampanyasından yararlanacak tasarruf sahiplerinin "Birlikte Tasarruf Finansı" ile oluşturacakları birikimi, aynı diğer finans araçlarında olduğu gibi ister daha büyük hayaller için ev/araba tasarrufunda peşinat yapabilme ister herhangi bir ihtiyaçlarını karşılama şeklinde kullanabileceklerini vurgulayan bildirdi.

Çiftçi, "Tasarrufa İlk Adım kampanyamızda, tasarruf sahipleri için mevcut tasarruf programlarımızın sunduğu düşük maliyetin çok daha altına inmiş bir maliyet söz konusu. Çünkü kurum olarak, hem içinden geçtiğimiz zorlu dönemde üzerimize düşen sosyal sorumluluğu üstlenmeye ve milli ekonomiye katkı sunmaya hem de Birlikte Tasarruf Finans modelimizi tabana yayma ve tasarruf bilincini artırma mücadelemize devam etmeye kararlıyız. 28 Nisan 2020 itibarıyla kampanyanın başladığı ilk 11 gün içinde, 3 bin yeni Birevim tasarruf sahibi, hayallerine kavuşmak için yarınlarına yeni bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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