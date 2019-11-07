BİREVİM'den "kitap hediye et" kampanyasına destek

07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:02

BİREVİM, Türk Kızılayı Elazığ Şubesi'nce başlatılan "Geleceğimiz için sende bir kitap hediye et" kampanyasına destekte bulundu.



Şubeye ziyarette bulunan BİREVİM Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ve beraberindekiler kampanyaya kitapla katkıda bulundu.

Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, her ilçede bir kütüphane projesi kapsamında çalışma yürüttükleri dönem içerisinde kitap temini için başlattıkları ikinci kampanya olduğunu belirtti.



Kampanyaya desteklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Kızılkaya, "Yaptığımız istişareler sonucunda BİREVİM yetkililerinden özellikle Kovancılar ilçesinde çok daha farklı bir çalışmayla eğitime destek vereceklerinin sözünü aldık." dedi.



Alpay ise iyi eğitimli ve donanımlı bireylerin gelişmiş toplumların temelini teşkil ettiğini dile getirdi



Bu bakımdan eğitime verilen her desteği önemsediklerini vurgulayan Alpay, şunları söyledi:



"Oluşturdukları her kütüphaneye de bir şehidin adının verilmiş olması bu kampanyayı ayrıca anlamlı kılıyor. Bu kampanyaya 23 kitapla destek olmak istedik, bundan sonra Kızılayımızın Elazığ'da oluşturacağı her kütüphaneye 23 kitapla destek olacağız. Aynı zamanda farklı projelerle Kızılay ile iş birliğimiz devam edecek."

Kaynak: AA