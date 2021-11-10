Birevim'den kasım ayı fırsatları

Konut, taşıt ve iş yeri ihtiyaçları için sunduğu finansman çözümlerini yeni kampanyalarla destekleyen Birevim, aynı zamanda kasım ayına özel olarak tamamlayıcı sağlık sigortası hediyesi ve ikinci el araçlara takasta "en iyi fiyat garantisi" fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birevim, her ay düzenlediği kampanyalarla geleceğini planlamak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Konut, taşıt ve iş yeri ihtiyaçları için sunduğu finansman çözümlerini yeni kampanyalarla destekleyen Birevim, tasarruf finans sektörünü daha geniş bir kitleyle buluşturmayı ve geleceğini planlayarak hedeflediği Konut, taşıt ve iş yerine sahip olmak isteyenlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Borçlanmadan ve tasarruflarıyla hedeflerine ulaşmak isteyenlerin yanında yer alan Birevim, kampanyalarına devam ediyor. Tasarruf planı oluşumuna artı destek vermek ve tasarruf sahiplerine katma değerli bir hediye sunmak amacıyla kasım ayı içerisinde 70 bin TL ve üzerinde yeni oluşturulan ve peşinatlı tasarruf planlarına 1 yıllık tamamlayıcı sağlık sigortasını hediye ediyor. Böylece Birevim, tasarruf sahiplerini konut, taşıt ve iş yeri sahibi yaparken sağlıklarını da güvence altına alıyor.

Araçlar için "en iyi fiyat garantisi" Birevim'den

Birevim, kasım ayı boyunca "Peşinatlı Tasarruf Planlarında" tasarruf sahiplerinin ikinci el araçlarını takasta en iyi fiyat garantisiyle peşinata sayıyor.

Böylece tasarruf sahipleri Birevim'de oluşturdukları tasarruf planlarında takasta en iyi fiyat garantisinden yararlanarak, yeni ev ya da araç tasarruf planına bir adım önde başlama fırsatından yararlanıyor.

Kampanyalarla ilgili detaylara Birevim şubesinden, "https://www.birevim.com/" adresinden ve Birevim "444 23 53" müşteri hizmetleri numarasından erişilebiliyor.

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