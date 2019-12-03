Birevim'den eğitime destek

03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12

Birevim Kovancılar ilçesinde iki kütüphane ile bilişim ve ana sınıfı oluşturulacak.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Birevim arasında eğitime destek amaçlı protokol düzenlenen törenle imzalandı.



Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı konuşmada, "Bir Gelecek Projesi" kapsamında imzalayacakları protokol uyarınca Birevim tarafından Kovancılar ilçesinde iki kütüphane ile bilişim ve ana sınıfı oluşturulacağını söyledi.

Çocukların ve gençlerin geleceği için eğitim ve spora sunulan her katkının önemli olduğunu aktaran Kaldırım, katkılarından dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise eğitime ve spora verilen her desteği önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yapılacak bilişim sınıfında çocuklar Türkiye'nin geleceğini kodlayacaklar. Elazığ'ı bilim, sanat, kültür ve spor kenti haline getirecek adımlar atıyoruz. Bu çalışmalardan istifade edecek gençlerimizin önce Elazığ'ın sonra Türkiye'nin kalkınmasında önemli roller üstleneceklerine inanıyorum."

Kaynak: AA