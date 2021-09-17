Birecikliler Hayırda Yarışmaya Devam Ediyor

Eğitime gönül verenlerin en fazla okul yaptığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 12 milyon TL'lik harcama ile yaptırdığı ortaokul ve anaokulunun açılış töreninden çıkan hayırsever iş adamı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu, daha önce babası adına yaptırdığı Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi'ne bir kapalı spor salonu yapmak için protokol imzaladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ve Birecik Kaymakamı Kadir Duman ile iş adamı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu'nun katıldığı protokol imza töreni, Birecik Kaymakamlığında düzenlendi.

Hayırsever iş adamı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu'nun hastane caddesinde yaptırdığı ve annesi Ruzviye Çulcuoğlu'nun adını verdiği okulda düzenlenen açılış töreninin hemen ardından düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Erin, eğitim altyapısına, çocukların gelişimine, teknolojik yapının güçlendirilmesine yönelik çağrılar yaptıklarını ancak istisnalar hariç yeterli cevap alamadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu'na ve ailesine teşekkür etti.

Çulcuoğlu'nun Birecik'e kazandırdığı Anadolu lisesinin bahçesine kapalı spor salonu yapmak için atılan imzanın da açılışı yapılan diğer okullar gibi çok değerli olduğunu ifade eden Vali Erin, "Açılışı yapılan okulun ihale bedeli 12 milyon civarındaydı. Ancak bugün onu 18 milyona yapamayız. Maddi olarak çok büyük bir katkı ama manevi değeri daha büyük olan bir hayır. Allah sayılarınızı artırsın. Sizlere de hayırlı, uzun ömürler versin. Bu eser de burada yıllarca hem sizlere hem de ahirete göçmüş aile büyüklerinize sevap yazılmasına vesile olacaktır. Allah eksikliğinizi vermesin. " dedi.

Eğitime yaptıkları katkılara desteklerinden dolayı Vali Erin'e teşekkür eden Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu da imkan buldukça eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Birecik'te doğan ve ortaokulu bitirene kadar Birecik'te yaşayan Dr. Halil Oktay Çulcuoğlu, 1995 yılında babası Mehmet Adil Çulcuoğlu'nun adını verdiği Anadolu Lisesini Birecik'te inşa etmişti. Çulcuoğlu'nun annesi Ruzkiye Çulcuoğlu'nun adını verdiği 24 derslikli ortaokul binası ile kız kardeşinin adını verdiği Türkan Erçetin Anaokulu da dün düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

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