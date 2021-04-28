Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin yüzde 90'ı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin yüzde 90'ı tamamlandı

Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin yüzde 90'ı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerine içme suyu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerine içme suyu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede çalışmalar devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ tarafından yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarının su ile buluşturularak, içme ve kullanma suyu teminiyle derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda inşaat çalışmaları devam eden, Halfeti ve Birecik ilçelerine içme suyu temini sağlayacak olan projenin yüzde 90'ı tamamlandı. 163 bin kişi kapasiteli projeyle iki ilçeye 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu sağlanacak. Fırat Nehri'ndeki pompa istasyonu rehabilite edilerek çelik boru hattıyla proje kapsamında yapılacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletilecek.

Halfeti ilçesinde de Değirmendere kaynağından alınacak olan temiz su, çelik boru hattı ile eski Halfeti'ye iletilecek ve terfi istasyonlarıyla yeni Halfeti ilçesinde yapılacak olan depoya ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
Kabristanda usulsüz satış! İçinde cenaze bulunan mezara 3 kişi daha gömülmüş
Kabristanda usulsüz satış! İçinde cenaze bulunan mezara 3 kişi daha gömülmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin yüzde 90'ı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 13:52:14. #1.16#

title