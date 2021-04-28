Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin yüzde 90'ı tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerine içme suyu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerine içme suyu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede çalışmalar devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ tarafından yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarının su ile buluşturularak, içme ve kullanma suyu teminiyle derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda inşaat çalışmaları devam eden, Halfeti ve Birecik ilçelerine içme suyu temini sağlayacak olan projenin yüzde 90'ı tamamlandı. 163 bin kişi kapasiteli projeyle iki ilçeye 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu sağlanacak. Fırat Nehri'ndeki pompa istasyonu rehabilite edilerek çelik boru hattıyla proje kapsamında yapılacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletilecek.

Halfeti ilçesinde de Değirmendere kaynağından alınacak olan temiz su, çelik boru hattı ile eski Halfeti'ye iletilecek ve terfi istasyonlarıyla yeni Halfeti ilçesinde yapılacak olan depoya ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın