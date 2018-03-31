Birecik Tso Başkanı Müslüm Acar 5 Yıllık Hizmetleri Anlattı

Şanlıurfa'nın Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müslüm Acar, önceki gün TOBB tarafından verilen 5 yıldızlı oda ödülünün gururunu yaşıyor.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müslüm Acar, düzenlediği değerlendirme toplantıda göreve geldiğinden bu yana başta organize sanayi ve yatırım anlamında yaptıkları çalışmalara anlattı. Sivil toplum örgütü anlamında Birecik'e bir ivme kazandırdıklarını ifade eden Acar, Birecik ilçesi TSO Başkanlığının sorumluluğu ve bilinci ile hareket ettiklerini dile getirdi. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet vermenin çabasında olduklarını belirten Müslüm Acar, "110 hektar üzerinde devam eden OSB'de şu ana kadar 41 parsel teslim edildi. Bütün sanayi sektörlerine hizmet verecek olan OSB'nin bitmesi ile ilçemizde işsizlik sorununa kökten bir çözüm bulacağız. Odamızın bilgisayarları değişti, yeni bilgisayarlar aldık, dijital ortama geçildi. Üyeler işlemlerini şimdi odaya gelmeden oturdukları yerde yapabiliyorlar. Birecik'in sorunlarını tespit ettik. Birincisi ilçemize OSB kazandırmaktı, ikincisi ise Birecik ve Halfeti'yi de kapsayan turizm sektörünün geliştirilmesi. Önceliğimizde Birecik'e bir OSB kazandırmak oldu. Böylece ilçeye yatırımcıyı çekerek ilçedeki işsizliği azaltıp, ilçe ekonomisini de güçlendirmekti. Bunu hedefledik. Burada en az 5 bin kişi istihdam edilecek. Örneğin, OSB'de yatırım yapmaya hazırlanan bir tekstil firması bin 200 civarında işçi istihdam edecek. OSB'nin eskiden adı vardı ve sadece yeri belliydi, ama tapusu bile yoktu. Yine de emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz resmi görüşmeleri yaparak tapuyu aldık, projemizi hazırladık, alt yapısı hazır, parselasyon işlemlerini de tamamladık. Şuan OSB yatırımcının gelip fabrikasını kurabilme noktasında. Aynı zamanda çevreye duyarlı, ekolojik dengeyi gözetleyen bir OSB kurduk. Yani baştan beri OSB'ye büyük önem verdik Hatta gücümüzün yüzde 70'ini buraya ayırdık. Gece gündüz demeden çalıştık. Eğer yeni dönem için üyelerimiz teveccüh gösterir bizi yeniden seçerse, bu sefer Birecik-Halfeti'yi kapsayan turizm sektörüyle ilgili çalışmamız olacak" dedi.

Halfeti ilçesine ofis açılacak

Birecik Ticaret ve sanayi odası olarak Halfetili esnafın iş ve işlemlerini yerinde yapmak üzere bir temsilcilik ofisinin açılacağının müjdesini veren Acar, inşallah ikinci görev dönemimizde odamıza yakışır bir hizmet binasını faaliyete koyacağız. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübi'nin oğlu, Maliki Dehar'ın ilçemizin merkez kurtuluş mahallesinde bulunan türbesini turizme kazandırmak için öncülük edeceğiz" şeklinde konuştu.

5 yıllık hizmetlerini sıraladı.

Müslüm Acar, birinci görev süresi içerisinde yaptığı hizmetlerle ilgili ise, "2013 yılından bu yana mevcut üye sayımızı yüzde 75 civarında arttırıldı. Odamızın bütçesi 8 kat arttırıldı. 2013 yılından bu yana odamız toplantı salonunda KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek yaklaşık bin 500 kişiye girişimcilik sertifikası verildi. KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerimiz devam edecektir. UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) beceri 10 projesi kapsamında odamız tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, toplam bin 300 kursiyeri çalıştırarak iş olanağı sağlandı. İşbaşı eğitimi adı altında başlatılan proje ile üyelerimizi ziyaret ederek, İŞKUR işbirliği ile işsiz insanlarımıza iş olanağı sağlanmaktadır. Odamız, Ankara Kalkınma Ajansının Sosyal Etkileşim Programı kapsamında Ankara'nın Polatlı Ticaret Odası ile Sakarya'dan Fırat'a uzanan tarihi köprü projesi isimli projeye ortak olmuş, Polatlı Ticaret Odası ile kardeş oda protokolü imzalanmıştır. Odamız 2016 itibari ile akreditasyon hazırlıkları yapılmış ve akredite oda olmak için başvurumuz onaylanmıştır. 2018 yılı ocak ayında denetimden geçerek 5 yıldızlı akredite oda olduk bunu siz değerli üyelerimizle başardık. Odamızda üyelerimize dış ticaret eğitimleri düzenliyor ve dış ticaret yapmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Yine odamızda üyelerimize iş kurma ve geliştirme, satış ve pazarlama eğitimleri veriyoruz. Odamız hizmet binasının iç ve dış bakımları yapılarak üyelerimize daha iyi hizmet vermek için daha kullanılır hale getirilmiştir. Bu yöndeki çalışmalarımız halen devam etmektedir. Organize sanayi bölgesi göreve geldiğimizde çok eksiği vardı. Şuan da OSB'mizde 45 firmaya yer tahsisi yapılmıştır. Altyapısı mayıs ayında tamamlanacak ve tam faal bir OSB'ye kısa zamanda kavuşacağız. Ortalama 5 bin kişiye iş olanağı sağlayacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA