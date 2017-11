Birecik'ten Kısa Kısa

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi halk toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Perçi beraberindeki kurum amirleriyleri, Sancak ve Kurtuluş mahallelerinde yaptığı halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek, isteklerini dinledi.



Perçi, yaptığı açıklamada vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda halk toplantılarının önemini belirterek, "Toplantılarımız devam ediyor. Vatandaşları dinleyip sorun, talep ve önerilerini dinliyoruz. İlgili kurumlara gerekli talimatları verdik. Sorunların çözümü noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.



Açıklamanın ardından Kaymakam Perçi, vatandaşlarla birlikte mahalleri gezerek şikayetleri yerinde inceledi.



İlçe Müftüleri toplantısı



Birecik ilçesinde İlçe Müftüleri toplantısı düzenlendi.



İl Müftüsü İhsan Açık'ın başkanlığından bir araya gelen ilçe müftüleri yapılan çalışmalar ve Birecik 'te yapılması planlanan 60 kişi kapasiteli hafızlık kız ve erkek Kuran kursu hakkında görüş alış verişinde bulundu.



Kaymakam Kadir Perçi, toplantının ardından yaptığı açıklamada din ve onun içeriğinde bulunan hafızlık ve Kur'an eğitim ve öğretimi, genel eğitim ve öğretimin bir parçası olduğunu söyledi.



Hafızlık ve Kur'an öğreniminin bölgede oldukça ilgi gören bir eğitim alanı olduğunu belirten Perçi, şunları söyledi:



"Bu konudaki hassasiyet ilçemizde bulunan Kur'an Kursu ve hafızlık kurslarının varlığı ve çokluğuyla açıkça anlaşılabilir durumdadır. Ancak çok farklı yer ve imkanlar ve hatta imkansızlıklar içerisinde bu eğitimi alan genç kızlarımızın eğitimlerini daha temiz, daha nezih, daha modern, daha güvenli ve her yönüyle daha verimli bir mekanda gerçekleştirmeleri amacıyla bu projeyi yaptık.



Proje sadece kız çocuklarını ve genç kızlarımızı ve erkek çocuklarımızı kapsayacak iki ayrı bina şeklinde geliştirildi. Projelendirilen bina içerisinde eğitim öğretim görecek olan kursiyerlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde titiz bir çalışma yapıldı."