Birecik'te Ziraat Odası Delege Seçimleri Yapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Ziraat Odasının 81 delegesini belirlemek için seçim yapıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Ziraat Odasının delege seçimleri yapıldı. Toplam 81 mahallenin muhtarlıklarda kurulan sandıklarda oy kullanan üyeler, kendilerini Ziraat Odasında temsil edecek delegelerini seçti. Üyeler, 81 delegeyi seçmek için 08.30 ile 17.00 saatleri arasında sandıklara giderek oy kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA