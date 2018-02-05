Birecik'te Yıldızlı Otel Konforunda Türk Hamamı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan yıldızlı otel konforundaki Türk Hamamı yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, çevre il ve ilçelere de hitap eden Türk Hamamının yoğun günlerde randevulu sisteme geçmeye hazırlandığını belirtti.

Birecik'in Meydan Mahallesinde belediye tarafından yaptırılan ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Türk Hamamı büyük ilgi görüyor. Klasik mimari ile modern teknolojiyi buluşturarak ilçe halkının büyük ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmeti hayata geçiren Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Bireciklilerin dışında hamamdan faydalanmak için Gaziantep, Nizip ve Halfeti'den gelenler olduğunu söyledi.

"Söz verdik, yaptık"

Pınarbaşı, söz verdikleri bir hizmeti daha yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Hamama gelen vatandaşlarımızdan gayet olumlu dönüşler alıyoruz. Öyle ki çoğu zaman hamama gelenler yoğunluktan geri dönmek zorunda kalıyor. Hal böyle oyunca bizde randevulu çalışma sistemini önerdik. Hamama gelmek isteyenler önceden arayıp randevu alacaklar. Böylece hamama geldiklerinde yer bulamama sorunu yaşamayacaklar" dedi.

"İhaleyle devredilecek"

Hamamın belediye tarafından işletildiğini, ihaleyle özel işletmeye devredileceğini dile getiren Başkan Pınarbaşı, "Şu an biz deneme çalışması yapıyoruz. Eksiğimiz ya da aksayan noktalar var mı? Bunları tespit edeceğiz. Daha sonra işletmesini ihaleyle 10 yıllığı 250 bin Türk Lirasıyla özel sektöre devredeceğiz. Böylece hamam kendi kendini amorti edecek" diye konuştu.

"Kar amacı gütmüyoruz"

Pınarbaşı, 100 kişilik kapasiteye sahip hamamın işletmesinde kar etmek gibi bir kaygılarının olmadığına da işaret ederek, "Toplumun tüm kesimi bu hizmetten faydalanacağı için biz rakamı yükseltip, kaliteyi düşürmek istemiyoruz. Standartlarımız doğrultusunda bir protokol hazırlayacağız. Fiyatı biz belirleyeceğiz. İşletmeci protokole uygun hareket etmezse, bir ay öncesinden ihtar çekerek sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkımız var" şeklinde konuştu.

"Ücreti de çok ekonomik"

Birecik Hamamı'nın aynı standartlardaki hamamlardan çok daha ucuza hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Pınarbaşı, "Hamamız hafta içi gündüz saatleri ile cumartesi günleri kadınlara, hafta içi akşam saatleri ile pazar günleri erkeklere hizmet veriyor. Hamam ücreti ise oldukça ekonomik. Erkeklerden 15 Türk Lirası, kadınlardan 13 Türk Lirası gibi bir rakam alınıyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da aynı standartta bir hamama gittiğinizde 50 Türk Lirasından aşağı ücret ödemezsiniz. Biz en düşük fiyatı baz aldık. Vatandaşlarımızdan da oldukça güzel tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamamda neler var

Hafta inçi her gün ve Cumartesi günleri dahil erkeklerin 06.30'dan 12.00 ile 18.00'den 24.00'e kadar, kadınların 12.00'den 17.00'ye kadar, pazar günü ise tüm gün erkeklerin faydalanabildiği Türk hamamında, buhar odası, sauna, masaj odası, kese odası, Türk hamamı, spor salonu, dinlenme salonu, duş kabinleri, soyunma odaları ve vitamin bar yer alıyor. - ŞANLIURFA