Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı
Haberler » Güncel » Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı - Haber

Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

29.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:31
Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı

'nın ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Birecik ilçe merkezinde vatandaşlar yol kenarında çırpınan bir şahini görünce yakalayarak veterinere götürdü. Veterinere götürülen şahinin kanadının kırık olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınarak yarası sarılan şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler