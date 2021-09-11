Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı - Haberler
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Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolunda meydana geldi. Kayseri'de çalışan mevsimlik tarım işçilerini Şanlıurfa'ya götüren Burhan Bulut yönetimindeki 27 E 8814 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüsten çıkarılan 9 yaralı, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı - Haberler
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