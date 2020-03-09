Birecik'te şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu
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Birecik, Güncel

Birecik'te şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

Birecik'te, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
Birecik'te şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

Birecik'te, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

TOKİ Evleri bölgesinde hazırlanan alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra "Şehitler Ormanı" ismi verilen alana 400 fidanın dikimi yapıldı.

Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanı Salih Başkapan, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan, bayrak ve devlet için gözlerini kırpmadan şehit olduğunu söyledi.

Şehitlerin ölümsüz kahramanlar olduğunu ifade eden Başkoparan, "Bu hatıra ormanındaki fidanlar büyüdükçe şehitlerimizi hatırlatacaktır. Şehitlerimizin hatıraları bu güzel alanda canlı kalacaktır" dedi.

Başkoparan, ormanın oluşmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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