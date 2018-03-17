Birecik' Te Şehit Yakınlari ve Gazilerden Mehmetçiğe Destek

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehit yakınları ve gazilerden Mehmetçiğe destek için Kilis'e gidecek.

Birecik'te şehit yakınları ve gaziler, Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunda mücadele eden Kahraman askerlerimize destek için Kilis'e giderek kendi imkanlarıyla gerekse çevrelerinden topladıkları ürünleri askerlere ulaştıracaklar.

Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Birecik temsilcisi Abdullah Uçar, askerlerimizin Zeytin Dalı operasyonundan zafer ile döneceklerine yürekten inandığını belirterek, Mehmetçiklerimize moral ve destek için Kilis'e gideceklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA