Birecik'te korona virüs için sıkı tedbir
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Koronavirüs, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Birecik'te korona virüs için sıkı tedbir

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik seyahat kısıtlamasının ardından, Şanlıurfa'nın kapısı niteliğindeki Birecik ilçesinde, tüm araç trafiği sıkı denetimden geçiyor.

19.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:50
Birecik'te korona virüs için sıkı tedbir

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik seyahat kısıtlamasının ardından, Şanlıurfa'nın kapısı niteliğindeki Birecik ilçesinde, tüm araç trafiği sıkı denetimden geçiyor.

Salgın riskinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanmaya başlayan seyahat kısıtlamasının ardından, Birecik Kaymakamlığı koordinesinde transit geçişler dahil tüm araç trafiği kontrol altında tutuluyor. Seyahat izin belgesi olmadan geçişlerin yapılamadığı ilçede, zorunlu olarak trafiğe çıkan vatandaşların seyahat izin belgeleri sorgulanıyor. Polis, Jandarma ve sağlık personelinin görev yaptığı kontrol noktalarına gelen vatandaşların ateşi ölçülerek, maske takılması ve araç içinde sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatılıyor. İlçe merkezinde başta gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri sıkı denetime tabi tutan Birecik Kaymakamlığı fırınlar, sebze hali, semt pazarlarında salgını önlemeye yönelik tedbirler almaya devam ediyor. Vatandaşlara evde kalma çağrılarının yapıldığı Birecik'te, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, dışarıya çıkılması halinde maske kullanılması hatırlatılıyor. Sağlık kuruluşları, güvenlik güçleri, esnaf ve vatandaşın maske ihtiyacının karşılanması amacıyla Halk Eğitim Merkezinde maske üretiminin yapıldığı ilçede, günde 30 binden fazla maske vatandaşlara dağıtılıyor.

Birecik'te, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Dışarıya çıkmaları kısıtlananlar ile sosyal yardıma ihtiyacı olan aileleri ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu, ailelerin maaş ve nakit yardım desteklerini, gıda kolisi ve hijyen setlerini evlerine teslim ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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