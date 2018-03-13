Birecik'te Kaçak Sigara Operasyonu
Birecik ilçesinde gümrük kaçağı bin 958 paket sigara ele geçirildi.
Birecik ilçesinde gümrük kaçağı bin 958 paket sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda yaptığı kontrollerde yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, gizli bölmelere konulmuş bin 958 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili araçta bulunan Ö.K, M.K. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.