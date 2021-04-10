Birecik'te iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

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Birecik'te iki otomobil çarpıştı 4 yaralıŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Birecik'te iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Birecik- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen 27 AIB 174 plakalı otomobil ile 23 KA 808 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 yaralı, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cahit Karataş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı