Birecik'te fıstık ve lavanta ekimi yapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fıstık ve lavanta ekimi yapıldı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede örnek teşkil edecek lavanta ve fıstık ekimine başlandığı belirtildi.

Çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Tıbbi aromatik bitkilerin geliştirilmesi, özellikle küresel ısınmayla beraber artan sıcaklıklara bağlı olarak sıcaklıklara karşı dayanıklı ürün çeşitlerini geliştirmeye yönelik fıstık ve lavanta çeşidi daha çok erken verime geliyor. Yine lavanta, arıcılık ve benzer birçok konuda çalışmalarımız olacak. Hep birlikte bölgenin kalkınması için el ele vererek çalışmalara devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme