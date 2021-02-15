Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
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Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı

15.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:39
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, evlerinin yakınında geçen yüksek gerilim hattının kopan telleri ile temas eden Zeynep Burgulutaş (65), ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, evlerinin yakınında geçen yüksek gerilim hattının kopan telleri ile temas eden Zeynep Burgulutaş (65), ağır yaralandı.

Olay, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kopup bahçelerine düşen yüksek gerilim hattının telleriyle temas eden Zeynep Burgulutaş, akıma kapıldı. Burgulutaş'ın çığlıklarını duyup dışarı çıkan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Zeynep Burgulutaş, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedaviye alınan Zeynep Burgulutaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, olayı duyup hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.


Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Birecik'te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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