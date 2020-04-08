Birecik'te denetim yapan polislere tatlı ikramı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerine, Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) tarafından tatlı ikram edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerine, Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) tarafından tatlı ikram edildi.

POLSEMDER Şanlıurfa Sorumlusu Türkan Gülten Şimşek ile beraberindeki dernek üyeleri, polis haftası nedeniyle, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirten Şimşek, "POLSEMDER olarak polis memurlarımıza moral, motivasyon olması açısından ziyaret ederek tatlı ikram ettik. Bu bağlamda emniyet mensubu, sağlıkçılar ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Öte yandan, dernek üyeleri ilçede yaşayan ve doğuştan işitme engeli bulunan Berivan Korkmaz'a da işitme cihazı hediye etti.

Kaynak: AA