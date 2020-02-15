Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'na yılda 100 bin ziyaretçi

15.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:14

ŞANLIURFA'da bulunan Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu, turistlerin uğrak yeri oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, istasyonu yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kelaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile sıkı bir şekilde korunuyor. Birecik'te 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları sonucunda bugün kelaynak sayısı 244'e ulaştı.

Kaynak: DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca kelaynaklar için bu yıl Tür Koruma Eylem Planı yapıldı. Eylem planı ile türün devamlılığı için alınabilecek tedbirler ortaya konuldu. Kelaynak türünün dağılış gösterdiği alanların belirlenmesi, popülasyonunun sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik türün ortam tercihi, ekolojik- biyolojik ihtiyaçları, koruma ilkeleri, oluşturulan koruma alanının yönetimi, alandaki yerel insan faaliyetlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarının belirlenmesi hedeflendi. Plan kapsamında gelecek 5 yıl türün korunması ve izlenmesi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.Bölgeye turist taşıyan pek çok turizm şirketinin tur güzergahına aldığı Kelaynak Üretme İstasyonu'nu yıllık yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaretçiler, istasyonda bulunan Kelaynak Tanıtım Merkezi'ni gezerek, kelaynaklar hakkında bilgi sahibi oluyor.