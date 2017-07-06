Birecik'in Çöpü Ekonomiye Kazandırılacak

Şanlıurfa / Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, katı atık projelerinin ihalesinin yapıldığını, kentin çöpünü de ekonomiye kazandıracaklarını bildirdi.

Başkan Pınarbaşı, katı atık projesiyle birlikte ilçenin çöplerinden güneş enerjisi ve gübre elde edeceklerini belirterek, "Neyin sözünü vermişsek bir bir hayata geçiyor" dedi.

ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER

Geçmişte uygulanan, insan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan katı atıkların vahşi depolama sahalarına dökülmesinin uygarlaşan dünyada giderek geçerliliğini kaybettiğini vurgulayan Başkan Pınarbaşı, şunları söyledi:

"Katı atıkların vahşi depolama ile değil, diğer teknolojilerle bertarafı hiç şüphesiz büyük maliyetler oluşturmaktadır. Bu noktada atıklardan ekonomik olarak değerlendirilebilir ürünler elde edilerek ekonomiye kazandırılması mümkün olmaktadır. Biz de çağdaş yöntemleri Birecik halkının ayağına getiriyoruz."

TÜRK HAMAMI BİTMEK ÜZERE

Başkan Pınarbaşı, verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, tüm hizmetlerin sırayla halka sunulduğunu bildirdi. Pınarbaşı, otopark projesinin ihalesinin yapıldığını, ödeneğinin geldiğini, Türk hamamının da bitmek üzere olduğunu, 8. ayda hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

