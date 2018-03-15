Birdenbire Oluşan Obruk Köylüleri Korkuttu

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaklaşık 4 metre çapında, 4 metre derinliğinde oluşan obruk köylüleri korkuttu.

İlçeye bağlı Gözecik köyünde Abidin Ardıç'a ait tarlada bir anda oluşan 4 metre çapındaki obruk, köy sakinlerini tedirgin etti. Simetrik daire şeklindeki obruk, olası bir depremin habercisi olabileceği şeklinde yorumlandı. Obruk tarla sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - SİVAS